В Україні хочуть встановити граничну середню швидкість мобільного інтернету

У Мінцифри запевняють, що завдяки цій ініціативі в Україні з'явиться швидкий і якісний мобільний інтернет.

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