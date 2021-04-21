В Україні хочуть встановити граничні показники швидкості та якості мобільного зв'язку.
Нові вимоги до мобільних операторів вже пройшли громадське обговорення, повідомляє прес-служба Мінцифри.
Як зазначили у відомстві, завдяки цій ініціативі в Україні з'явиться швидкий і якісний мобільний інтернет:
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- збільшиться швидкість завантаження мобільної сторінки (не хвилинами, а за кілька секунд);
- буде встановлена гранична середня швидкість передачі даних, завдяки чому якісний мобільний інтернет буде доступний в будь-якій частині міста і села;
- мобільні оператори в усіх населених пунктах працюватимуть за єдиними вимогами до якості послуг, що надаються.
"Поліпшення передбачає проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України... Наразі вимоги до рівня якості послуг мобільного зв'язку пройшли громадське обговорення. Пропозиції розглянуті розробником, а проект наказу готується для узгодження Державною регуляторною службою України", - додали в Мінцифри.
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