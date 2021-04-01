Також оператор нещодавно відмовився від частот у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

CDMA-оператор "Інтертелеком" відмовився від частот ще в 11 областях України, а також у Києві.

Оголошення про відключення послуг в цих регіонах з 1 липня 2021 року оператор відправив користувачам. Одне з них було опубліковано e Facebook.

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Зокрема, оператор припинить надавати послуги у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Абонентам "Інтертелекому" в цих областях пропонують перейти в "Укртелеком", якому був переданий номерний ресурс, що звільнився. Для цього користувачам пропонують надати актуальну контактну інформацію в особистому кабінеті.

Що цьому передувало

"Інтертелеком" поступово відмовляється від частот в регіонах. Не так давно оператор відмовився від частот в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Процес відмови від частот здійснюється шляхом переоформлення ліцензії для ТОВ "Інтертелеком" зі зменшенням смуги радіочастот і кількості регіонів.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях оператор пропонує користувачам Інтернет-послуг регіональні умови, які включають щоденну доплату до основного тарифу. Такі тарифи діятимуть з 6 квітня цього року.

У серпні 2020 року "Інтертелеком" офіційно позбувся частот у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій та Луганській областях.

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Автор: Олена Коваленко