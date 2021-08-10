За версією слідства, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень.

На Дніпропетровщині кіберполіція викрила місцеву жительку у незаконному оформленні онлайн-кредитів на громадян. У шахрайській схемі підозрювана використовувала методи соціальної інженерії.

Як повідомляється на сайті нацполіції Дніпропетровської області, 33-річна жінка незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них кредитів. Зокрема – паспортні та інші дані.

В подальшому, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Так вона виводила гроші з їх рахунків і оформлювала на постраждалих кредити.

За версією слідства, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень. Був встановлений епізод, коли фігурантка через підбір паролю отримала доступ до електронної пошти потерпілої, де зберігалися копії документів та особисті фото. Надалі з використанням цих даних правопорушниця отримала доступ до онлайн-банкінгу, чим фактично скомпрометувала BankID та увійшла до мобільного застосунку "Дія".

Розкриття злочинної схеми підтвердило неможливість отримання онлайн-кредиту з використанням цифрових документів "Дії" без участі їхнього власника.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантки, вилучивши мобільні телефони, комп’ютерну техніку, копії підроблених документів та SIM-картки.

Жінку затримали, їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Як наголосили в поліції, аби не постраждати від такої схеми, слід подбати про захист свого фінансового номера: заборонити віддалену заміну SIM-картки у мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування, використовувати двофакторну автентифікацію. Також нагадуємо, що не варто публікувати свій фінансовий номер на платформах оголошень та у соцмережах.

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Автор: Дмитро Захаров