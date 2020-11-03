На сьогодні у контакт-центрі МОЗ із протидії COVID-19 працюють 150 операторів.

У всеукраїнському контакт-центрі Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19 наразі працюють 150 операторів, напередодні вони отримували близько 600 дзвінків на годину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Говорячи про контакт-центр МОЗ із протидії COVID-19, міністр нагадав, що він запрацював напередодні: "Це великий контакт-центр. 150 операторів вже там працюють".

За словами Степанова, контакт-центр має велике навантаження.

"В середньому, вони вчора отримували близько 600 дзвінків на годину. Всі без виключення прийняті дзвінки, надані відповіді поради. І далі, за необхідності, ми будемо збільшувати кількість цих операторів", - розповів Степанов.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Степанов повідомив про початок роботи всеукраїнського контакт-центру Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19.

За словами Степанова, номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.

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Автор: Тетяна Поляковська