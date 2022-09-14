ЄС підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС і Україною.

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це заявила Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Час це зробити", - сказала вона.

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ЄС підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС і Україною.

Війна в Україні та роумінг:

7 липня Європейська комісія закликала операторів мобільного зв'язку в країнах ЄС та України й надалі надавати українським біженцям можливість користуватися мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.

19 липня 2022 року в Європі продовжили дію безкоштовного роумінгу для українців.

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