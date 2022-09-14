Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Про це заявила Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".
"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Час це зробити", - сказала вона.
ЄС підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС і Україною.
Війна в Україні та роумінг:
7 липня Європейська комісія закликала операторів мобільного зв'язку в країнах ЄС та України й надалі надавати українським біженцям можливість користуватися мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.
19 липня 2022 року в Європі продовжили дію безкоштовного роумінгу для українців.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Технічний директор "Київстару" Володимир Лутченко: наші базові станції цілеспрямовано підривали, мінували: або танком переїхали, або впритул розстрілювали
- "Грошові компенсації": українців попередили про новий вид онлайн-шахрайства
- Twitter проти Маска: бізнесмен просить відкласти справу на наступний рік