Вона буде розміщена на базі технологічного парку UNIT.City.

В Україні реалізовано спільний проект Міністерства цифрової трансформації, Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City з відкриття тестової зони технології 5G - 5G Lab.

Як повідомляє прес-служба Мінцифри, лабораторія буде розміщена на базі технологічного парку UNIT.City і доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і всім бажаючим.

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"5G - це фундаментальна інфраструктура, що підтримує цифрову трансформацію суспільства та економіки. Технології 5G відіграють важливу роль у модернізації підприємств у всіх галузях", - йдеться в повідомленні.

5G в Україні:

У серпні цього року Уряд вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження Плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління", згідно з якими початок забезпечення права операторам надавати послуги 5G - з'єднання відкладається на липень 2022 року.

UNIT.City - перший в Україні інноваційний парк, відкритий в Києві у 2017 році на території колишнього київського Мотозаводу.

Автор: Дмитро Шварц