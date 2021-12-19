Компанія Huawei намітила на 23 грудня презентацію нових розумних годин Watch D. Вони стануть першим на ринку з функцією вимірювання артеріального тиску
Реалізувати її вдалося за допомогою спеціальної манжети, яка кріпиться до ремінця, пише GSMArena.
Втім, дізнатися тиск на ходу таки не вдасться. Для цього потрібно сісти, руку з годинником піднести до серця, а іншою підтримувати лікоть. Виконавши всі ці нехитрі дії, ви повинні отримати більш точні дані про артеріальний тиск. Процес виглядає так:
Сам годинник буде мати прямокутними з двома кнопками з правого боку, одна з яких призначена для меню здоров'я. Вони працюють на Harmony OS, оснащені 32 МБ оперативної і 4 ГБ флешпам'яті.
Очікується, що пристрій коштуватиме 470 доларів (близько 12 899 грн).