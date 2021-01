Делістинг пройде 11 січня.

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) оголосила, що 11 січня акції трьох китайських телекомунікаційних компаній будуть виключені з її котирувального списку (процедура делістингу).

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про компанії China Mobile Ltd 0941.hk, China Telecom Corp Ltd і China Unicom Hong Kong Ltd.

Про майбутній делістинг NYSE оголосила минулого тижня через указ президента США Дональда Трампа від 12 листопада 2020 року про заборону американцям робити інвестиції в китайські компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом КНР.

Заборона набирає чинності 11 січня.

Історія конфлікту

Раніше китайський уряд погрожував вжити "необхідних заходів" для захисту інтересів трьох своїх телекомунікаційних компаній у зв'язку з їх делістингом з Нью-Йоркської біржі.

4 січня 2021 року NYSE заявила, що змінила своє рішення та акції продовжать торгуватися. Ця заява не сподобалася міністру фінансів США Стівену Мнучіну.

5 січня 2021 року він сказав президенту NYSE Стейсі Каннінгему, що не згоден з рішенням біржі.

Автор: УНІАН