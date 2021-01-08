Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) оголосила, що 11 січня акції трьох китайських телекомунікаційних компаній будуть виключені з її котирувального списку (процедура делістингу).
Про це повідомляє Reuters.
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Йдеться про компанії China Mobile Ltd 0941.hk, China Telecom Corp Ltd і China Unicom Hong Kong Ltd.
Історія конфлікту
Раніше китайський уряд погрожував вжити "необхідних заходів" для захисту інтересів трьох своїх телекомунікаційних компаній у зв'язку з їх делістингом з Нью-Йоркської біржі.
4 січня 2021 року NYSE заявила, що змінила своє рішення та акції продовжать торгуватися. Ця заява не сподобалася міністру фінансів США Стівену Мнучіну.
5 січня 2021 року він сказав президенту NYSE Стейсі Каннінгему, що не згоден з рішенням біржі.
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