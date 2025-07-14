Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.
Аналітики українського проєкту КіберБорошно дійшли висновку, що бійцям вдалося уразити виробниче приміщення, у якому могли виготовляти та збирати вибухонебезпечні засоби. Згідно з попередньою заявою Генерального штабу ЗСУ, мова йде про термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе "Shahed":
"На заводі виготовляють широкий асортимент військових засобів, зокрема освітлювальні заряди, газогенератори для ракет і снарядів, порохові заряди, теплові пастки для авіаційної техніки. Після модернізації, розпочатої у 2017 році, підприємство також отримало можливість виробляти термобаричні боєприпаси різних типів".
Атака на Краснозаводський хімічний завод
Нагадаємо, 7 липня жителі Підмосков'я повідомили про атаку на хімзавод, який спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів та антитерористичних засобах для міноборони, міністерства внутрішніх справ та інших силових структур Росії.
Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вогневе ураження здійснили підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони.
Згідно із заявою Генштабу, окупанти виробляють там піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників "Shahed", якими росіяни атакують Україну.