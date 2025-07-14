На них помітили вибухозахисні споруди-"дворики".

Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.

Аналітики українського проєкту КіберБорошно дійшли висновку, що бійцям вдалося уразити виробниче приміщення, у якому могли виготовляти та збирати вибухонебезпечні засоби. Згідно з попередньою заявою Генерального штабу ЗСУ, мова йде про термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе "Shahed":

"На заводі виготовляють широкий асортимент військових засобів, зокрема освітлювальні заряди, газогенератори для ракет і снарядів, порохові заряди, теплові пастки для авіаційної техніки. Після модернізації, розпочатої у 2017 році, підприємство також отримало можливість виробляти термобаричні боєприпаси різних типів".

Атака на Краснозаводський хімічний завод

Нагадаємо, 7 липня жителі Підмосков'я повідомили про атаку на хімзавод, який спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів та антитерористичних засобах для міноборони, міністерства внутрішніх справ та інших силових структур Росії.

Відео дня

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вогневе ураження здійснили підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони.

Згідно із заявою Генштабу, окупанти виробляють там піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників "Shahed", якими росіяни атакують Україну.

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