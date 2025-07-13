Також президент розповів, що буде продовжено безкоштовне харчування для учнів початкових класів.

Уряд підготував оновлення державної підтримки громадян. Зокрема, готується до затвердження модернізація низки соціальних виплат.

Такий анонс зробив у вечірньому зведенні президент України Володимир Зеленський. Він деталізував, що реформа торкнеться виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини.

"Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів", - зазначив він.

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Також триває реалізація ініціативи щодо "Пакунка школяра".

"Майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи", - сказав Зеленський.

Крім того, президент запевнив, що у держави є гроші для забезпечення безкоштовним харчуванням у школах дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи.

"Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень", - підсумував Зеленський.

Пакунок школяра: що відомо

7 липня стало відомо, що батьки першокласників отримають гроші на підготовку дітей до школи. Гроші можна буде витратити виключно у безготівковій формі.

Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виплата буде доступна тим батькам, які віддадуть свою дитину в українську школу фізично, а не онлайн.

12 липня у Мінсоцполітики українцям відповіли, чи можна купити смартфон за гроші з "Пакунку школяра".

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