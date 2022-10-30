SpaceX Ілона Маска нарощує темпи запусків Starlink всього через кілька днів після того, як Росія оголосила комерційні супутники США, які допомагають Україні оборонятися, "законними цілями".
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
У четвер ввечері SpaceX вивела ракету Falcon 9, яка випустила в космос 53 супутники Starlink.
У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy. Цього разу замовником є космічні сили США, а корисне навантаження суворо засекречене.
Компанія Маска запускає ракети приблизно раз на шість днів, зазначає видання.
Росія пригрозила бити по американських супутниках
27 жовтня в МЗС Росії заявили, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.
У Білому домі відповіли, що "США притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться".
Starlink в Україні
Наразі ЗСУ використовують термінали супутникового зв'язку на передовій. Останнім часом військові підтверджували регулярні збої в роботі мережі. Маск, за даними ЗМІ, заборонив використовувати Starlink під час деокупації Криму.
У вересні SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Сам мільярдер, пояснюючи це звернення, зазначив, що йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.
Раніше Ілон Маск зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту, що може спричинити застосування Росією ядерної зброї та початок Третьої світової війни.