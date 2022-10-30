У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy.

SpaceX Ілона Маска нарощує темпи запусків Starlink всього через кілька днів після того, як Росія оголосила комерційні супутники США, які допомагають Україні оборонятися, "законними цілями".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

У четвер ввечері SpaceX вивела ракету Falcon 9, яка випустила в космос 53 супутники Starlink.

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У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy. Цього разу замовником є космічні сили США, а корисне навантаження суворо засекречене.

Компанія Маска запускає ракети приблизно раз на шість днів, зазначає видання.

Росія пригрозила бити по американських супутниках

27 жовтня в МЗС Росії заявили, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.

У Білому домі відповіли, що "США притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться".

Starlink в Україні

Наразі ЗСУ використовують термінали супутникового зв'язку на передовій. Останнім часом військові підтверджували регулярні збої в роботі мережі. Маск, за даними ЗМІ, заборонив використовувати Starlink під час деокупації Криму.

У вересні SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Сам мільярдер, пояснюючи це звернення, зазначив, що йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.

Раніше Ілон Маск зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту, що може спричинити застосування Росією ядерної зброї та початок Третьої світової війни.

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