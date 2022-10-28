У США заявили, що відреагують на удар по будь-якій американській інфраструктурі.

У США відреагували на російські загрози розв'язати космічну війну і бити по супутниках мільярдера Ілона Маска. У Білому домі вказали, що відреагують на удар по будь-якій американській інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters.

"США притягнуть Росію до відповідальності за будь - який подібний напад, якщо він відбудеться", - заявив представник американської Ради національної безпеки Джон Кірбі.

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Водночас він не уточнив, якою саме буде відповідь на такі дії Москви. Кірбі лише зазначив, що Російська Федерація має намір отримати протисупутникові системи.

Термінали Starlink на війні в Україні - що відомо

Українські військові виконзують термінали супутникового зв'язку Starlink на передовій. Військові стали сообщаьть про постійних збоях в їх роботі. Сам же Ілон Маск нібито заборонив використовувати Starlink для деокупації українського півострова Крим.

Крім того, у вересні SpaceX звернулася до Пентагону, щоб американські чиновники профінансували роботу терміналів в Україні. За словами Маска, йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів.

Також він прзнавался, що боїться ескалації конфлікту, що може спричинити початок Третьої світової війни.

27 жовтня директора Департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.

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