Компанія встановила вірус на більш ніж 20 мільйонів пристроїв.

Китайський суд виніс вирок у справі китайського виробника смартфонів Gionee.

Про це повідомляє Gsmarena.

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Як пише видання, компанія встановила троянця на більш ніж 20 млн пристроїв.

З його допомогою Gionee отримувала гроші від демонстрації небажаної реклами користувачам, а також могла здійснювати інші шкідливі дії без відома власників смартфонів.

Компанія Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd., що є дочірнім підрозділом Gionee, впровадила троянця в програмне оновлення, використовуючи так зване додаток Story Lock Screen.

Історія конфлікту

Перші пристрої були заражені Dark Horse Program в грудні 2018 року. Фактична експлуатація троянця тривала до жовтня 2019 року.

Протягом зазначеного періоду Gionee заразила 21,75 млн смартфонів і заробила близько $4,2 млн.

Для порівняння, витрати компанії за той же період склали всього лише $1,3 млн.

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Автор: УНІАН