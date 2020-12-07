Китайський суд виніс вирок у справі китайського виробника смартфонів Gionee.
Про це повідомляє Gsmarena.
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Як пише видання, компанія встановила троянця на більш ніж 20 млн пристроїв.
З його допомогою Gionee отримувала гроші від демонстрації небажаної реклами користувачам, а також могла здійснювати інші шкідливі дії без відома власників смартфонів.
Компанія Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd., що є дочірнім підрозділом Gionee, впровадила троянця в програмне оновлення, використовуючи так зване додаток Story Lock Screen.
Історія конфлікту
Перші пристрої були заражені Dark Horse Program в грудні 2018 року. Фактична експлуатація троянця тривала до жовтня 2019 року.
Протягом зазначеного періоду Gionee заразила 21,75 млн смартфонів і заробила близько $4,2 млн.
Для порівняння, витрати компанії за той же період склали всього лише $1,3 млн.
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