Чартери до Москви: NYT розкрив схему, як Росія використала мігрантів проти Євросоюзу

РФ та Білорусь заманюють жителів Близького Сходу та Африки, іноді пропонуючи навіть чартерні рейси до Москви чи Мінська.

Росія та Білорусь сприяють складній схемі незаконного переправлення мігрантів з Близького Сходу та Африки через кордон до Латвії та інших країн НАТО та Євросоюзу.

Про це пише The New York Times. Видання зазначило, що лише за цей рік до Латвії прибули тисячі мігрантів. А понад 11 000 отримали відмову і ця цифра постійно зростає.

Для порівняння, перед початком повномасштабної війни, ці цифри були втричі меншими. Також невідомо, скільки людей прибувають до Латвії незаконно, через паркан.

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Як зазначили латвійські посадовці, РФ та Білорусь заманюють жителів Близького Сходу та Африки, іноді пропонуючи навіть чартерні рейси до Москви чи Мінська. Після цього РФ та Білорусь забезпечують їм перевезення до кордонів з Литвою, Латвією, Польщею та інших західних країн. Коли мігранти потрапляють до Латвії, вони намагаються зв’язатися з контрабандистами та рухатися далі на Захід.

Мета РФ, зазначають посадовці – створити напруженість в країнах Заходу. Зокрема, в Латвії вони це намагаються зробити напередодні парламентських виборів, аби привести до влади більшу кількість дружніх до Росії законодавців. Тим часом у Кремлі заперечують цю інформацію, або ж взагалі її не коментують.

На тлі цього, Латвія посилила охорону кордону з Білоруссю. Зокрема, по всій його протяжності встановили високий сталевий паркан, увінчаний колючим дротом, камерами, дронами та датчиками руху. Також на кордоні постійно працюють патрулі швидкого реагування.

Посадовці відзначили, що схема з мігрантами – це частина ширшої стратегії Росії щодо сіяння розбрату на Заході. Мета Кремля – нав'язати країнам наслідки підтримки України та зв'язати ресурси поліції, військових та служб безпеки, водночас не допустивши тотальну війну.

Проблема мігрантів у Європі

Нагадаємо, в Європі, на тлі зростання популярності ультраправих партій, все більше порушується питання проблеми мігрантів. Зокрема, в квітні прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звинуватив свого опонента Віктора Орбана у використанні мігрантів для забезпечення перемоги Фіцо в Словаччині. За словами Мадяра, Орбан спеціально відправляв мігрантів до Словаччини, аби вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в сусідній країні.

Додамо, що в серпні проблема мігрантів посилилася і в Іспанії. Тоді кілька тисяч біженців з Марокко незаконно перетнули кордон в районі Сеути та почали розʼїжджатися по країні. Іспанія була вимушена залучити військових для розвʼязання цієї проблеми.

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