Месенджер Viber запустив функцію захисту українських користувачів від дзвінків шахраїв.
Про це повідомляє Viber.com.
Читайте такожУ Viber розповіли про рекордне зростання трафіку під час карантину
Для цього в Viber з'явилася функція "Блокування невідомих абонентів", після активації якої користувач не буде отримувати повідомлення про дзвінки від невідомих контактів.
Нова функція вже доступна в останній версії платформи для всіх користувачів з українськими номерами мобільних телефонів.
Для того, щоб включити захист, необхідно:
- Відкрити розділ "Додатково" у Viber;
- Увійти в "Параметри" і вибрати пункт "Виклики та повідомлення";
- Включити тумблер напроти пункту "Блокування невідомих абонентів".
Після цього користувач не отримуватиме вхідні відео та аудіодзвінки від невідомих контактів. Інформація про ці дзвінки буде відображатися тільки в списку чатів як "Пропущений дзвінок", а також в розділі "Виклики".
Так, користувачі не пропустять нічого важливого і зможуть передзвонити в разі необхідності. Захист від небажаних дзвінків працює як на Android і iOS пристроях, так і на комп'ютерній версії програми.
Viber і карантин
Станом на 9 квітня 2020 року на тлі карантину в Україні в чотири рази зріс обсяг голосових дзвінків, а також збільшилися всі інші показники, включаючи повідомлення, групові чати та спільноти.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram