Користувач не буде отримувати повідомлення про дзвінки від невідомих контактів.

Месенджер Viber запустив функцію захисту українських користувачів від дзвінків шахраїв.

Про це повідомляє Viber.com.

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Для цього в Viber з'явилася функція "Блокування невідомих абонентів", після активації якої користувач не буде отримувати повідомлення про дзвінки від невідомих контактів.

Нова функція вже доступна в останній версії платформи для всіх користувачів з українськими номерами мобільних телефонів.

Для того, щоб включити захист, необхідно:

Відкрити розділ "Додатково" у Viber;

Увійти в "Параметри" і вибрати пункт "Виклики та повідомлення";

Включити тумблер напроти пункту "Блокування невідомих абонентів".

Після цього користувач не отримуватиме вхідні відео та аудіодзвінки від невідомих контактів. Інформація про ці дзвінки буде відображатися тільки в списку чатів як "Пропущений дзвінок", а також в розділі "Виклики".

Так, користувачі не пропустять нічого важливого і зможуть передзвонити в разі необхідності. Захист від небажаних дзвінків працює як на Android і iOS пристроях, так і на комп'ютерній версії програми.

Viber і карантин

Станом на 9 квітня 2020 року на тлі карантину в Україні в чотири рази зріс обсяг голосових дзвінків, а також збільшилися всі інші показники, включаючи повідомлення, групові чати та спільноти.

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Автор: Олена Коваленко