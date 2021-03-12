Також багато українців з 4G-смартфонами все ще використовують старі SIM-карти з 3G.

Кількість смартфонів, що підтримують технологію 5G-зв'язку, в Україні за останній квартал 2020 року, в порівнянні з третім кварталом 2020 року, збільшилася в 6 разів – до 194 тисяч штук з 31 тисячі штук.

Читайте такожВперше за п'ять років Apple очолила рейтинг лідерів з продажу смартфонівПро це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що кількість смартфонів, що підтримують технологію 4g-зв'язку, в Україні За останній квартал минулого року збільшилася до 30,9 мільйона штук з 30 мільйонів штук за підсумками третього кварталу 2020 року.

При цьому в Мінцифри зазначили, що багато українців з 4G-смартфонами все ще використовують старі SIM-карти з 3G.

"Закликаємо абонентів замінювати свої картки на ті, що підтримують 4G, адже ця технологія передачі даних в 10-15 разів швидше, ніж в Інтернеті попереднього покоління. Заміна безкоштовна у кожного оператора і займає кілька хвилин. Після цього якість відеодзвінка і швидкість завантаження файлів буде значно вище", - повідомила прес-служба Мінцифри з посиланням на керівника групи розвитку мобільного інтернету в Міністерстві Станіслав Прибитько.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року Міністерство цифрової трансформації початок виконувати план з впровадження 5G в Україні, зокрема відомство приступило до науково-дослідних робіт, необхідних для запуску високошвидкісного мобільного 5g-зв'язку в Україні.

Міністерство цифрової трансформації та інноваційний парк UNIT.City планують створити на території парку представництво екосистеми "Дія" та тестовий майданчик, а надалі R&D-центр (центр досліджень і розвитку) для використання технології 5G-зв'язку.

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Автор: Павло Степанець