Аеропорт Амстердама скасував щонайменше 700 рейсів через погодний колапс

Кількість скасувань рейсів зростатиме.

Аеропорт Амстердама Схіпхол, один із найбільших у Європі, оголосив про скасування щонайменше 700 рейсів через сніг і вітер, пише The Guardian.

Адміністрація аеропорту в середу повідомила, що понад 1000 осіб були змушені заночувати в аеропорту через затримку рейсів, для них встановили розкладачки і запропонували сніданок.

При цьому в аеропорту прогнозують, що кількість скасувань рейсів зростатиме протягом дня.

У Франції також колапс через сніг і лід

У вівторок у Франції внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло п'ятеро людей.

У середу вранці в паризькому аеропорту Шарль де Голль було скасовано близько 100 рейсів через снігопад і сильний холод, а в аеропорту Орлі - ще 40, повідомив міністр транспорту Франції.

Роботу громадського транспорту в Парижі та його околицях було припинено через ожеледицю на дорогах, хоча більшість ліній метро і приміських поїздів працювали.

За даними метеорологічної служби Météo France, 38 із 96 столичних департаментів країни - материкова частина і Корсика - перебувають у стані підвищеної готовності до сильного снігопаду та ожеледиці, водночас уже випало від 3 до 7 см снігу.

За даними служби, похолодання було "рідкісної інтенсивності для цього сезону".

Негода в Європі

Як повідомляв УНІАН, Європу накрила хвиля арктичного повітря, принісши із собою морозну погоду та інтенсивні снігопади, що ускладнило подорожі та спричинило відключення електроенергії в деяких районах.

Снігопад закрив злітно-посадкові смуги і обмежив роботу аеропортів 5 і 6 січня, що призвело до скасування і затримок сотень рейсів, а також до широкомасштабних перебоїв у залізничному та автобусному сполученні в Нідерландах і Франції.

