Через хуртовини аеропорт Амстердаму скасував або затримав близько 1000 рейсів

Несприятливі прогнози погоди на вихідні змушують авіакомпанії відміняти авіарейси на суботу.

Через заметіль сталися серйозні збої в роботі амстердамського аеропорту Схіпгол. Через сніг, мороз та сильний вітер, що тривають вже другий день та прогнозуються на вихідні, авіакомпанії скасовували сотні рейсів. С незручностями стикнулися десятки тисяч пасажирів по всій Європі та за її межами, пише The Independent.

Снігопад та поривчастий вітер призвели до масштабних операційних проблем у голландському аеропорті. Авіакомпанії, зокрема KLM, British Airways та easyJet, скасовали понад 300 рейсів та затримано понад 600. Далекомагістральні рейси були перенаправлені до Брюсселя, а значні затримки поставили під загрозу подальше сполучення по всьому світу.

Очікується, що протягом ночі умови не стануть кращими. Авіакомпанії превентивно скасувати понад 100 додаткових рейсів у суботу, і очікується ще сотні скасованих рейсів через збереження зимової погоди. Затримки були особливо серйозними для далекомагістральних рейсів через вимоги щодо видалення льоду. Аеропорт Схіпгол попередив пасажирів про подальші затримки протягом вихідних. На всій території Нідерландів діє жовте попередження про ожеледицю до ранку неділі.

Нідерландські метеорологічні служби оголосили розширені попередження про сніг, крижаний дощ та ожеледицю по всій країні, прогнозується до 10 сантиметрів снігу в деяких частинах країни. Сильний вітер, пов'язаний зі штормом Анна, ще більше обмежив пропускну здатність повітряного руху, хоча пізніше в п'ятницю повідомлялося про незначне покращення.

KLM заявила, що працює над розміщенням пасажирів, які застрягли в готелях, і порадила мандрівникам уважно стежити за оновленнями щодо рейсів.

Багато інших європейських авіакомпаній скасували рейси зі своїх основних хабів до Амстердама, зокрема Air France, Austrian Airlines, Finnair, Lufthansa, SAS та Swiss.

Негода в інших країнах

Також відомо про затримки рейсів у інших європейських країнах. Через сильний снігопад 2 січня деякі авіарейси затримувалися Литві, в аеропорту Вільнюса. Також через негоду очікуються перебої з рухом у Великій Британії та Шотландії.

Затримки залізничного руху в Польщі

Нагадаємо, що сильні снігопади стали причиною тривалих затримок та скасування рейсів на польській залізниці 31 грудня. Ситуацію ускладнила складна аварія на залізниці в Прушкові.

