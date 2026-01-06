Авіарейси затримано, потяги стоять: арктичний холод спричинив транспортний колапс у ЄС

Основний удар прийняли на себе країни Західної Європи, але негода просувається далі.

Хвиля арктичного повітря накрила Європу, принісши з собою морозну погоду та інтенсивні снігопади, що ускладнило подорожі та спричинило відключення електроенергії в деяких районах

Виданні Bloomberg пише, що снігопад закрив злітно-посадкові смуги та обмежив роботу аеропортів 5 та 6 січня, що призвело до скасування та затримок сотень рейсів, а також до широкомасштабних перебоїв у залізничному та автобусному сполученні в Нідерландах та Франції.

Багато рейсів було скасовано в аеропорту Нанта в Бретані, аеропорти Парижа також повідомляли про скасування та затримки. За словами чиновників, у вівторок, 6 січня, рейси в амстердамському аеропорту Схіпгол залишалися вкрай обмеженими.

6 січня рух шкільних автобусів був призупинений в деяких частинах північно-західної частини Франції. Влада також наказала знизити обмеження швидкості та заборонити рух важких вантажних автомобілів у регіонах, де діє "помаранчевий" рівень небезпеки. Також обмежений рух паризького метро.

Рух поїздів порушено по всій території Нідерландів, зокрема на міжнародних маршрутах.

Погода в Європі

Північні вітри, спричинені системами високого тиску в Атлантиці та Арктиці, призвели до різкого падіння температури в понедіок та на початку вівторка в північній та центральній Європі. За даними Метеорологічного бюро Великої Британії, нічна температура в Мархемі на південному сході Англії впала до -12,5°C. Водночас температура в Муті на сході Франції та Оберстдорфі в Баварських Альпах впала до -22°C.

Похолодання підвищило потреби в опаленні по всьому континенту, змусивши Францію збільшити кількість газових генераторів для задоволення попиту на електроенергію, який у понеділок досяг п'ятирічного максимуму.

Метеорологи Meteo France повідомили, що цей період похолодання найсильніший у Франції з 2012 року. У вівторок, 6 січня, у 26 департаментах на північному заході зберігалися "помаранчевий" рівень небезпеки через сніг та лід, тоді як у департаменті Шаранта-Марітім на Атлантичному узбережжі товщина снігу досягла 30 сантиметрів.

У середу, 7 січня, в країні очікується ще одна хвиля снігопаду. Наразі двоє людей загинули, а ще двоє постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод через ожеледицю в паризькому регіоні. Сніг та ожеледиця спричинили відключення електроенергії, що торкнулося приблизно 7500 домогосподарств у Луарі-Атлантичній та Вандеї.

Водночас, за даними The Independent, у Франції загинули щонайменше п'ять людей. Видання пише, що в Нідерландах пасажирів закликали "подорожувати лише за крайньої необхідності". В амстердамському аеропорту було затримано 400 рейсів, кілька сотень – взагалі скасовані.

Тим часом Рим потерпає від постійних дощів, які почалися ще перед Різдвом, мешканцям і туристам обмежили доступ до парків та інших місць, що знаходяться під загрозою падіння дерев та повеней.

В Шотландії закликали відправити солдатів для розчищення снігу та доставки їжі та медикаментів людям, які опинилися в скрутному становищі. В країні навіть подекуди скасували футбольні матчі.

Сніг, злива та шторми обрушилися на Боснію, Сербію, Хорватію та Чорногорію.

Погода в Європі та Україні – головні новини

Аналітики попереджали, що цьогорічна зима в Європі та Північній Америці може бути суворою через слабкий полярний вихор, або раннє накопичення снігового покриву. Воно тягне за собою більш жорстокі морози та збільшення снігопадів.

Арктичне повітря з Європи має накрити Україну вже цього тижня. З четверга, 8 січня, по неділю, 11 січня, температура опуститься подекуди до -23°C, більшість областей засипле снігом.

