Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скоро розпочне комерційні перевезення пасажирів.
Виконавчий директор Air Ocean Airlines В'ячеслав Геріга розповів про перші маршрути авіаперевізника, модель його роботи і перспективи розвитку, повідомляє avianews.com.
Перший комерційний рейс Air Ocean Airlines запланований на кінець листопада: компанія вже отримала дозволи на маршрути Київ-Амман, Чернівці-Стамбул, Чернівці-Київ, Київ-Львів, Запоріжжя-Київ, Львів-Харків, Львів-Дніпро.
У літаках буде два класи обслуговування: економ і преміум-економ. Базовим аеропортом стане "Київ" (Жуляни), але літаки можуть базуватися і в регіонах.
В першу чергу авіакомпанія буде літати на внутрішніх рейсах, а середня ціна квитків буде близько 1500 гривень в одну сторону.
Читайте такожЧастина українських авіакомпаній можуть втратити право на польоти до Європи: кого це стосуватиметься
У Air Ocean Airlines вже є домовленості про лізинг шести літаків Ан-148. Два повітряні судна 2011 і 2012 років випуску вже прибули в Україну та отримали місцеву реєстрацію.
Також в авіакомпанії не виключають, що з часом у флоті можуть з'явитися і іноземні літаки.
Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") з 9 листопада призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами.