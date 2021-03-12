Кредитори компанії мають зареєструвати свої вимоги в найкоротші терміни, в червні суд призначив збори кредиторів.

Міський суд Праги визнав національну авіакомпанію Чехії Czech Airlines банкрутом.

Про це повідомляє Zdopravy.cz.

Читайте такожЧерез пандемію найстаріша європейська авіакомпанія анонсувала звільнення всіх співробітників

Ініціатором банкрутства стала сама авіакомпанія. Czech Airlines визнала свою неспроможність обслуговувати борги, що накопичилися за час пандемії.

Подальшу долю однієї з найстаріших авіакомпаній світу тепер вирішать суд, керуючі у справах про неспроможність та кредитори. Кредитори компанії мають зареєструвати свої вимоги в найкоротші терміни, в червні суд призначив збори кредиторів.

Згідно із заявою про неспроможність, у боржника приблизно 266 кредиторів, переважно з числа постачальників, і приблизно 230 тисяч кредиторів з числа пасажирів, в основному рейсів, які раніше не виконувалися.

Компанія винна постачальникам близько 800 млн крон (30 млн євро), а пасажирам – 1 млрд крон (38 млн євро).

Ситуація в Czech Airlines

На початку березня 2021 року Czech Airlines списала всі турбогвинтові літаки. У флоті залишилося три літаки.

Наприкінці лютого Czech Airlines оголосила про плани звільнити всіх своїх 430 співробітників, які ще залишилися в штаті.

Власнику компанії, концерну Smartwings, в лютому було відмовлено в державній програмі допомоги на суму 42 млн євро.

Разом з пакетом заходів з порятунку Smartwings хотіла, щоб уряд розробив програму підтримки для Czech Airlines, як і у випадку інших сильно постраждалих секторів економіки країни. Однак чеський уряд виступив проти такого пакету допомоги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко