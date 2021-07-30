Рейси виконуватимуться до 29 вересня.

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) з 8 серпня запускає сезонні рейси Київ — Ніцца (Франція) – Київ.

Як повідомляє прес-служба МАУ, запуск маршруту став можливим завдяки пом’якшенню епідеміологічних вимог з боку Франції.

Рейси до Ніцци виконуватимуться щовівторка та щонеділі за таким розкладом: Київ (КВР) - Ніцца (NCЕ): виліт о 09:30 (за місцевим часом) – приліт о 11:35 (за місцевим часом);

Ніцца (NCЕ) - Київ (КВР): виліт о 12:35 (за місцевим часом)– приліт о 16:30 (за місцевим часом).

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Зазначається, жителі французького Лазурного берегу отримають змогу не тільки прямого авіасполучення до туристичних перлин Київщини, а й скористатися низкою зручних стикувань, а с саме - через Київ з Єреваном (Вірменія), Тбілісі (Грузія), Стамбулом (Туреччина), Каїром (Єгипет), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЕ), Кишиневом (Молдова), Тель-Авівом (Ізраїль), а також низкою туристичних та бізнес-регіонів України.

Рейси до Ніцци виконуватимуться до 29 вересня.

Авіарейси МАУ

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” збільшує кількість рейсів на найбільш популярних міжнародних напрямках у зв’язку з різким зростанням попиту на авіаперельоти на початку літа.

В червні МАУ запустила рейси з Києва в Варшаву й Афіни.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Автор: Павло Степанець