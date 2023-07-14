IndiGo стала першою бюджетною авіакомпанією в світі, яка висаджує пасажирів через три двері, а не через дві, як це відбувається у інших лоукостерів.

Індійський лоукостер IndiGo придумав спосіб висадки пасажирів з салону літака буквально за лічені хвилини.

Як повідомляє Avianews.com, IndiGo стала першою бюджетною авіакомпанією у світі, яка висаджує пасажирів через три двері, а не через дві, як це відбувається у інших лоукостерів.

Зазвичай лоукостери використовують двоє дверей для висадки пасажирів з лівого борту, оскільки інші виходи призначені для сервісного обслуговування або аварійного виходу з літака.

IndiGo використовує для висадки пасажирів стандартні носову та хвостову двері по лівому борту і додатково задіяв носові сервісні двері по правому борту, які зазвичай використовують для завантаження бортового харчування.

Заощадити час на землі допомогло використання не стандартних аеропортових трапів зі сходами, а 3-рівневих пандусів. По ним пасажири можуть плавно спускатися на стоянку літака.

Авіперевізники та їх нововведення

У серпні 2022 року латвійська авіакомпанія першою в Європі дозволила екіпажам літаків пірсинг і тату.

Латвійська авіакомпанія airBaltic в 2023 році першою в Європі планує запустити безкоштовний супутниковий Інтернет від Starlink на всіх своїх літаках. Доступ в мережу буде безкоштовним. Послуга буде доступна для пасажирв як на землі, так і під час перельоту.

4 липня 2023 року латвійська авіакомпанія airBaltic заявила про те, що в липні вперше в своїй історії пригостить пасажирів справжнім бочковим пивом під час польоту. Повідомлялося, що пасажирів пригощатимуть пивом латвійського бренду Mežpils, яке виробляє пивоварня, заснована в 1865 році.

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