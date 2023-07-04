Пасажирів пригощатимуть пивом латвійського бренду Mežpils, яке виробляє пивоварня, заснована в 1865 році.

Латвійська авіакомпанія airBaltic заявила про те, що в липні вперше в своїй історії пригостить пасажирів справжнім бочковим пивом під час польоту.

Як повідомляє Avianews, акція приурочена до латвійського фестивалю пісні та танців. Скуштувати розливне пиво зможуть пасажири airBaltic, що вилітають 7, 8 і 9 липня. Напій буде розливатися зі спеціального авіаційного візочка.

В авіакомпанії зазначили, що пасажирів пригощатимуть пивом місцевого латвійського бренду Mežpils, яке виробляє пивоварня, заснована в 1865 році.

Нововведення від airBaltic

У серпні 2022 року латвійська авіакомпанія першою в Європі дозволила екіпажам літаків пірсинг і тату. Також працівники авіакомпанії тепер можуть самостійно обирати собі зачіски на час роботи.

У січні 2023 року повідомлялося про те, що латвійська авіакомпанія airBaltic в 2023 році першою в Європі планує запустити безкоштовний супутниковий інтернет від Starlink на всіх своїх літаках.

Завдяки цьому пасажири авіакомпанії зможуть користуватися доступом в мережу інтернет відразу після того, як потраплять на борт. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту. Доступ в мережу буде безкоштовним. Авіакомпанія розраховує виконати всі роботи з встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

Пиво на борту літаків

В Європі експерименти з подачею розливного пива під час польоту почала нідерландська авіакомпанія KLM ще в 2016 році. Для цього була створена унікальна конструкція. Оскільки механізм необхідно було вмістити в стандартний авіаційний візок обмежених габаритів, розробники відмовилися від системи охолодження пива.

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