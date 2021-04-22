Разом з тим в ІАТА прогнозують, що галузь авіаперевезень почне відновлюватися в другій половині 2021 року.

Сукупні збитки авіакомпаній у світі через пандемію коронавірусу в 2021 році складуть $47,7 мільярда.

Про це свідчить оновлений прогноз Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА).

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Найбільші втрати загрожують Європі - $22,2 млрд. Азійсько-тихоокеанський регіон втратить $10,5 млрд. У Північній Америці збитки прогнозуються на рівні $5 млрд, а на Середньому Сході - $4,2 млрд. у Латинській Америці втрати авіакомпаній складуть $4 млрд, а в Африці - $1,7 млрд.

Разом із тим в ІАТА прогнозують, що галузь авіаперевезень почне відновлюватися в другій половині 2021 року.

Також в асоціації очікують, що авіатранспортом цього року скористається 2,4 млрд осіб. Це приблизно на третину більше, ніж у 2020 році, але на 47% нижче, ніж у 2019 році.

"Ця криза довша і глибша, ніж будь-хто міг очікувати. Збитки скоротяться в порівнянні з 2020 роком, але удар від кризи зросте. Оптимізм спостерігається на внутрішніх ринках, де авіаперевезення відновлюються на ринках без внутрішніх обмежень на поїздки. Однак введені урядами обмеження продовжують стримувати високий базовий попит на міжнародні поїздки. Попри те, що в 2021 році повітряним транспортом буде подорожувати приблизно 2,4 млрд осіб, авіакомпанії витратять ще $81 млрд", - зазначив глава IATA Віллі Волш.

Нагадаємо, у листопаді в IATA прогнозували, що чистий збиток авіакомпаній в 2021 році складе $38,7 млрд.

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Автор: Олександр Топчій