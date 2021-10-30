Авіарегулятор США занепокоєний можливим впливом радіосигналу мережі 5G на деякі прилади літаків.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) висловило занепокоєння та планує випустити низку попереджень для пілотів і авіакомпаній щодо потенційного впливу мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) на безпеку польотів.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і Reuters із посиланням на джерела.

У FAA вважають, що вплив радіосигналу мережі 5G на прилади, такі як альтиметр, який визначає відстань між літаком та земною поверхнею, може призвести до збоїв у системах керування повітряними суднами. Це пов'язано з тим, що верхній поріг частот для 5G 4,2 ГГц збігається з нижньою межею, що використовується в авіації.

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Своєю чергою представники Федеральної комісії зв'язку США наполягають на тому, що наявні дані не підтверджують припущення про негативний вплив вишок 5G на авіаційні системи. Крім цього, вони зазначають, що ще торік запровадили деякі обмеження для операторів зв'язку після вивчення можливого впливу мереж на повітряне сполучення.

У FAA зазначили, що "продовжують співпрацювати з іншими агентствами, щоб авіація та новітнє покоління стільникових технологій 5G могли безпечно співіснувати".

У Федеральній комісії зв'язку заявили, що залишаються відданими забезпеченню безпеки польотів, одночасно просуваючись у розгортанні нових технологій, які підтримують американський бізнес і потреби споживачів.

За даними WSJ, обидва відомства з серпня ведуть переговори з цього питання.

Сторони можуть домовитися про буферну зону в діапазоні суміжних частот, щоб унеможливити перешкоди для повітряних суден.

FAA планує незабаром випустити спеціальний інформаційний бюлетень і директиву з льотної придатності щодо цього питання. Для цього FAA збирає та аналізує інформацію про місця, де глісади для літаків знаходяться в безпосередній близькості від вишок 5G, щоб зробити свої рекомендації пілотам набагато точнішими та мінімізувати незручності для операторів зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США заявили про те, що зв'язок п'ятого покоління (5G) є "реальною загрозою" і несе в собі ризики для людей. На думку вчених, розвиток і поширення цієї технології вплинуть на демократію.

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Автор: Олександр Топчій