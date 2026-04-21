Ryanair погрожує скасувати рейси до популярної європейської країни через затримки на контролі

Нова система в'їзду до ЄС створила проблеми для Мальти.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair погрожує уряду Мальти перенаправити пасажиропотік до країни на інші середземноморські напрямки, якщо ситуація із затримками на прикордонному контролі в місцевому аеропорту, що виникла після повноцінного запуску нової системи в'їзду до ЄС, не покращиться.

Як повідомив газеті Times of Malta генеральний директор мальтійської дочірньої компанії Ryanair Malta Air Девід О'Брайен, раніше він написав листа міністру внутрішніх справ Байрону Каміллері з проханням гарантувати повну укомплектованість персоналу на прикордонному контролі в літній сезон.

"Якщо ми зіткнемося зі значними затримками та скупченням пасажирів, нам доведеться перенаправити пасажиропотік з Мальти на інші напрямки, а цього ми б не хотіли робити", – сказав він.

О'Брайен додав, що хоча авіакомпанія поки що не стикалася зі значними затримками на Мальті, вона все ще стурбована тим, як система працюватиме у міру наближення до жвавого літнього сезону.

Виконавчий директор національної авіакомпанії KM Malta Девід Курмі також повідомив Times of Malta, що він звертався до влади з питаннями щодо затримок.

При цьому і Курмі, і О'Брайен підтримали заклики до тимчасового призупинення системи, щоб уникнути серйозних збоїв у пікові літні періоди. Водночас Курмі додав, що очікує на більший, ніж зазвичай, приплив пасажирів цього літа, а це означає, що призупинення системи на літній період допоможе авіакомпаніям працювати безперебійно.

Своєю чергою генеральний директор Міжнародного аеропорту Мальти (MIA) Алан Борг заявив, що аеропорт уже поліпшив свою інфраструктуру, запровадивши новий шенгенський коридор, збільшивши кількість пунктів паспортного контролю та надаючи авіакомпаніям інформацію про пропускну здатність аеропорту в режимі реального часу.

"Що є, те є. Нам потрібно знайти способи скоротити час обробки заявок у літній період. Влітку Мальта має показати себе з найкращого боку. Перше враження має значення, і ми повністю підтримуємо всі зацікавлені сторони у покращенні поточної ситуації", – зазначив він.

Зазначається, що на даний момент пасажири, які прибувають на Мальту та вилітають з неї, очікують на прикордонному контролі до 40 хвилин через нову систему в'їзду/виїзду ЄС (EES). Ця проблема стосується всіх мандрівників, які не є громадянами ЄС, що на Мальті в першу чергу стосується пасажирів із Великої Британії, найбільшого ринку країни.

За словами одного з пасажирів, минулого тижня пасажирам рейсу з Великої Британії довелося чекати 20 хвилин в автобусі на злітно-посадковій смузі аеропорту через черги на прикордонному контролі.

При цьому зазначається, що Мальта не єдина країна з подібними проблемами, адже затримки також спостерігалися в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції.

"Європа в цілому абсолютно не готова", – заявив О'Брайен на полях Мальтійської авіаційної конференції Deloitte, що відбулася кілька днів тому.

Хаос в аеропортах ЄС після запуску нової системи в'їзду

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, нова система контролю на кордоні ЄС, повноцінно запущена з 10 квітня 2026 року, спричинила хаос у європейських аеропортах. У деяких випадках пасажирам доводилося чекати на перевірку по кілька годин.

У деяких країнах почали серйозно розглядати часткове відтермінування запуску системи. Наприклад, Греція тимчасово скасувала перевірки для туристів, які прибувають із Великої Британії – одного з основних ринків, що постачає туристів до цієї середземноморської країни.

