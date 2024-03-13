На столицю та чотири регіони прийшлось більше половини продажів нових авто у лютому.

У лютому 2024 року найбільше нових легкових авто українці придбали у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На вказані регіональні ринки припадає 64% продажів нових легковиків у минулому місяці, повідомляє "Укравтопром".

Рейтинг найбільших регіональних ринків нових авто виглядає наступним чином:

Київ – 2095 нових авто, або на 88% більше, ніж роком раніше;

Київська область – 452 од. (+57%);

Дніпропетровська область – 328 од. (без змін);

Львівська область – 314 од. (+65%);

Одеська область– 298 од. (+37%).

Бестселером місяця у столиці та на Дніпропетровщині став кросовер Renault Duster.

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Мешканці Київської, Одеської та Львівської областей частіше обирали електромобіль Volkswagen ID.4.

Автовподобання українців

У лютому 2023 року автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто. Продажі гібридів зросли на 54%, якщо порівнювати даними річної давності. Водночас на нові авто прийшлась половина реєстрацій – 51%. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4.

У лютому 2024 року український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Якщо порівнювати з лютим 2023-го, то реєстрації таких авто збільшились на третину. Майже половину ринку (48%) становили бензинові авто. Далі йдуть: дизельні; електромобілі; авто з ГБО та гібриди.

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