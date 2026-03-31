У Києві обмежили швидкість на дорогах: до якого рівня можна розігнатись влітку

Водіїв просять залишатися уважними під час керування автомобілем та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

З 1 квітня по 1 листопада на всіх дорогах столиці буде діяти стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год згідно з правилами дорожнього руху. Про це повідомив Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таке рішення прийняли після обстеження міської мережі вулиць і доріг. Фахівці розглянули наявність смуг для громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також проаналізували статистику дорожньо-транспортних пригод за попередній рік.

Додатково враховували заплановані ремонтні роботи, під час яких будуть введені тимчасові обмеження.

На ухвалення рішення вплинули також наслідки зимових погодних умов, які погіршили стан дорожнього покриття. Справа в тому, що після зими дороги столиці перетворились на "решето", оскільки більшість міських вулиць не зазнавала капітального ремонту протягом 20–30 років.

У КМДА кажуть, що наразі комунальні служби займаються відновленням дорожньої інфраструктури Києва.

Обмеження швидкості – що треба знати

У залежності від пори року в українських містах на окремих вулицях змінюються обмеження швидкості: у теплий сезон вони послаблюються, а з 1 листопада знову діють суворіші правила. Причина змін полягає у скороченні світлового дня, поганій видимості та ускладненні дорожніх умов через погодні фактори. Через це в осінньо-зимовий період спостерігається сезонне зростання аварійності.

Нагадаємо, вже цього року в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка буде більш суворо карати за перевищення швидкості. Подібна система вже діє в багатьох європейських країнах і довела свою ефективність.

