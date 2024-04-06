Протестувальники через один пункт пропуску пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок, поділилися прикордонники.

На польсько-українському кордоні, в пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби в Telegram. "За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ закликали перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

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Блокування кордону з Польщею - останні новини

28 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону. За його словами, відбувається пошук "добрих рішень" для Польщі і України одночасно.

Станом на 30 березня польськими фермерами блокувалося два пункти пропуску на кордоні з Україні, а ще один - "Угринів" - був тимчасово розблокований.

2 квітня напроти пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" на українсько-польському кордоні відновилося блокування руху вантажного транспорту, яке тимчасово припинили 30 березня.

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