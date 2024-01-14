Наразі оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

У неділю, 14 січня, близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії заявили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями українського кордону.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ДПСУ, заблоковано рух вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин", - додали прикордонники.

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Блокада українського кордону

Як повідомляв УНІАН, 6 січня уряд Польщі уклав угоду з фермерами для завершення блокади українського кордону польськими аграріями. Того ж вечора запрацював у нормальному режимі пункт пропуску "Медика - Шегині".

Водночас заблокованими залишаються ще три напрямки "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Ягодин – Дорогуськ", де протестують польскі перевізники.

На тла цих проблем експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.

У США переконані, що Румунія залишатиметься найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України для зернових та інших товарів.

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