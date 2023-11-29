Блокада чотирьох пунктів на кордоні з Україною поки не припиниться.

29 листопада 2023 року міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур зустрівся з перевізниками, які беруть участь в блокаді польсько-українського кордону.

"Сьогоднішня зустріч пройшла дуже добре. Хочу подякувати представникам індустрії за участь і жваву дискусію. Дякуємо також за вашу гнучкість у переговорах", – наводить слова міністра прес-служба Міністерства інфраструктури Польщі.

У відомстві додали, що протести перевізників на кордоні спалахнули через скасування обов’язкової наявності дозволів на перетин кордону для водіїв з України, а також запровадження системи електронної черги українським урядом. На цьому тлі полський міністр інфраструктури звернувся до Єврокомісії з проханням призначити комітет, який перевірить дію угоди між Україною та ЄС, згідно з якою було призупинено обов’язок отримання дозволів.

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Він також звернувся до українського уряду з проханням відключити систему електронної черги принаймні на двох пунктах пропуску.

Водночас представник перевізників Вальдемар Ящур наголосив, що протести на кордоні припиняти наразі не збираються. Проте домовилися не блокувати ще два пункти пропуску, хоча страйкарі вже до цього готувалися.

Зазначається, що у понеділок, 4 грудня 2023 року, у Брюсселі збереться Транспортна рада ЄС. Польська сторона висловила прохання, щоб одним із питань порядку денного було обговорення наслідків дії угоди між Україною та ЄС, яка діє з 1 липня 2022 року.

Блокада українського кордону: останні новини

З 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Через страйк на кордоні зібралися тисячі вантажівок, які прямують до України.

З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині. Раніше вони вже організовували страйк на знак солідарності з польськими колегами. Відомо, що вони заблокують пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород".

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