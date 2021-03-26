Блокування Суецького каналу контейнеровозом «Ever Given», що сів на мілину, привела до підвищення цін на морські перевезення.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Агентство відзначає, що підвищення цін торкнулося в тому числі маршрутів, що не проходять через канал.
Вартість перевезення морського контейнера 40 футів з Китаю в Європу, за даними Bloomberg, досягла майже $8 тис., що в чотири рази більше, ніж рік тому. Перевезення танкерами категорії Suezmax (найбільші танкери, які можуть пройти по Суецькому каналу) коштують близько $17 тис. за день — це найбільший показник з червня 2020 року.
Що цьому передувало
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.
- Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.
- Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.
- Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.
- Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.
- 26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.
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