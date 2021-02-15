У мережі WOG продукт подорожчав на 30 коп/л, до 15,78 грн/л.

За вихідні (12-15 лютого) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 15 коп./л, до 15,08 грн.

Середня ціна на автогаз становить 15,08 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

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У мережі WOG продукт подорожчав на 30 коп/л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, підняла ціни мережа AMIC. Також на 40 коп./л автогаз подорожчав на станціях «Автотранс», «Prime» і «Авантаж 7».

Glusco, UPG і Mango підняли ціни на 20 коп./л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л і 14,89 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, BVS, Chipo, SUN OIL і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-25 коп./л

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН