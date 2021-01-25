Середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 9 коп./л, до 12,98 грн/л.

За вихідні (22-25 січня) середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 9 коп./л, до 12,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

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У мережі WOG продукт подорожчав на 18 коп./л, до 13,79 грн/л. Glusco і «Фактор» підняли ціни на 30 коп./л, до 13,21 і 12,50 грн/л відповідно.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 6-10 коп./л, до 12,30–12,31 грн/л.

Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Одеській області, де вартість автогазу зросла на 60 коп./л, до 12,85 грн/л. у деяких інших областях ціна зросла на 10-30 коп./л.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 15 і 10 коп./л, до 13,39 і 12,22 грн/л відповідно.

Такі мережі як AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 5-20 коп./л.

За даними Консалтингової групи "А-95", оптова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з ДПС з 4 по 22 січня зросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН