Поїзди курсуватимуть у Сирецькому парку до 30 січня 2022 року (відправлення кожні 40 хвилин).

На території Сирецького парку у столиці традиційно до зимових свят, у тому числі до Дня святого Миколая, відкритий зимовий рух Київської дитячої залізниці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що вокзал станції Київ-Пасажирський дитячий є міні-копією Центрального залізничного вокзалу столиці.

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На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел із інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримають довідкові та геральдичні відомості, дізнаються про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці.

Поїзди Київської дитячої залізниці курсуватимуть до 30 січня 2022 року по суботам, неділям і святковим дням із 10:30 до 18:50 (відправлення кожні 40 хвилин).

Повідомляється, що це третій в історії дитячої залізниці сезон перевезень. У 2018 році розпочалась масштабна реконструкція залізниці.

За даними КМДА, на теперішній час довжина маршруту складає 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – "Київ–Пасажирський дитячий" та "Залізнична". Рухомий склад складається з трьох локомотивів – тепловозів ТУ7А, паровозу Гр-336 – єдиного діючого паровозу серед дитячих залізниць України, 12 пасажирських і 2 вантажних вагонів.

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Автор: Тетяна Герасименко