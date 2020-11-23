Трасу відремонтували минулоріч.

Одна з доріг в Луганській області, яку не так давно капітально відремонтували, знову прийшла в непридатність.

Про це розповів журналіст і представник України на мінських переговорах Денис Казанський у своєму Телеграмі.

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Йдеться про трасу, що з'єднує прифронтові Щастя й Станицю Луганську. Її ремонт було проведено в 2019 році.

"Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто за це платитиме? І чи понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків?",- задався питанням журналіст.

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Автор: Юрій Годован