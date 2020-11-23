Траса Щастя - Станиця виглядає так / фото Телеграм Денис Казанський
Одна з доріг в Луганській області, яку не так давно капітально відремонтували, знову прийшла в непридатність.
Про це розповів журналіст і представник України на мінських переговорах Денис Казанський у своєму Телеграмі.
Читайте такожМінфін планує запустити на Донбасі міжміську тролейбусну лінію
Йдеться про трасу, що з'єднує прифронтові Щастя й Станицю Луганську. Її ремонт було проведено в 2019 році.
"Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто за це платитиме? І чи понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків?",- задався питанням журналіст.
Ремонт доріг в Україні: інші новини
- "Озеро безпеки": у Києві "адаптували" дорожню розмітку під яму з калюжею (фото)
- У Харкові на ринку обвалився асфальт (відео)
- "Допомогти Укравтодору": мережу обурив вчинок двох чоловіків на трасі неподалік від Києва (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram