Загалом послуга доставки посвідчень доступна у 27 країнах Європи.

Відсьогодні, 11 березня, послуга міжнародної доставки посвідчення водія стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який раніше прокоментував мобілізацію працівників поліції.

"Міжнародна доставка посвідчення водія вже у 27 країнах Європи. Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії", –зазначив він у Telegram..

Клименко нагадав, що майже п’ять місяців тому МВС запустило цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти без бюрократії та черг водійські документи.

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Зазначається, що оформити заявку можна через Кабінет водія. За його словами, на сьогодні українці обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Доставка прав за кордон: що відомо

Починаючи з жовтня 2023 року українці отримали можливість онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. На початку цей сервіс став доступним для осіб, які проживають у Польщі. Однак з часом послуга стала доступною у все більшій кількості країн.

Термін міжнародної доставки становить близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть - 960 грн.

Станом на лютий 2024 року міжнародну доставку посвідчень водія організовано ще у 5 країн. Таким чином послугою охоплено вже понад 20 країн.

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