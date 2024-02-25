Поліцейські не лише воюють, а й документують злочини.

Станом на кінець лютого 2024 року представники системи Міністерства внутрішніх справ складають близько 20% від Сил оборони, які беруть участь у бойових діях. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на форумі "Україна. Рік 2024".

"Ми використовуємо увесь наявний потенціал, арсенал для наближення нашої перемоги", – наголосив він.

Клименко розповів, що більше 50% контрактів МВС по техніці та обладнанню для фронту – це закупівлі саме у вітчизняного ОПК. За його словами, лише лінійка броньованої техніки вітчизняного виробництва, яку контрактують органи МВС, налічує майже 10 моделей.

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"Бойові сили МВС не лише беруть участь в розробці та виготовленні ударних і розвідувальних дронів, а й практично використовують їх на лінії фронту. Лише за найскромнішими підрахунками, наші безпілотні сили знищили ворожої техніки на більш як 5,5 млрд доларів", – наголосив Клименко.

Він додав, що за два роки повномасштабної війни окупанти обстріляли Україну майже 110 тисяч разів, в основному це об’єкти цивільної інфраструктури. Рятувальникам доводиться деблокувати людей із завалів, а поліцейським потрібно працювати над фіксацією воєнних злочинів, яких за 2 роки задокументовано 113 тисяч.

Мобілізація поліцейських

Як повідомляв УНІАН, голова Національної поліції України Іван Виговський наголошував, що ідея мобілізувати на фронт 100 тисяч поліцейських є "дивною" і не реалізованою. Він зазначав, що від першого дня повномасштабного вторгнення поліцейські не лише почали виконувати додаткові функції – виявлення і протидія ДРГ, розбір завалів та порятунок людей, евакуація цивільного населення з-під обстрілів, розмінування, фіксація і розслідування воєнних злочинів, а й безпосередньо стали до зброї, щоб відбивати ворожу навалу.

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