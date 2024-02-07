Відсьогодні ця послуга стала доступною також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

Міжнародну доставку посвідчень водія організовано ще у 5 країн і таким чином послугою охоплено вже понад 20 країн, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи. Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно", - зазначив він.

Міністр нагадав, що міжнародну доставку водійських посвідчень Україна запустила майже 4 місяці тому.

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"На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%. Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими", - прокоментував Клименко.

Доставка прав за кордон - деталі

У січні послугу розширено було на Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію. Клименко раніше заявив, що міжнародна доставка посвідчень водія – нині одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном.

Із жовтня 2023 року українці можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Спочатку цей сервіс став доступним для осіб, які проживають у Польщі. З часом ця послуга стає доступною у все більшій кількості країн, і зокрема, у Чехії, Німеччині та Італії.

Термін міжнародної доставки становить близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть - 960 грн.

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