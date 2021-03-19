Ford обіцяє протягом декількох тижнів, коли напівпровідники будуть доступні, завершити комплектацію цих моделей і тільки після цього відправляти їх дилерам.

Американський автовиробник Ford оголосив, що найближчим часом йому доведеться виробляти деякі моделі автомобілів без частини обладнання, «включаючи електронні модулі, які містять дефіцитні напівпровідники».

Про це йдеться на сайті виробник.

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Це торкнеться виробництва пікапів F - 150 і кросоверів Edge.

Компанія пояснює своє рішення загальним дефіцитом напівпровідників і проблемами з поставками комплектуючих через снігові бурі в США цієї зими.

Ford обіцяє протягом декількох тижнів, коли напівпровідники будуть доступні, завершити комплектацію цих моделей і тільки після цього відправляти їх дилерам.

Дефіцит напівпровідників

На початку 2021 року дефіцит напівпровідників був викликаний цілим рядом причин, поміж яких зростання попиту на мікропроцесори в умовах поширення віддаленої роботи та збільшення попиту на комп'ютери й ноутбуки.

Раніше кілька автовиробників, включаючи Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, Fiat Chrysler і сам Ford, повідомляли про скорочення або тимчасове припинення виробництва через їх брак.

У Ford заявили, що дефіцит напівпровідників, швидше за все, збережеться протягом першого півріччя, що знизить прибуток компанії до сплати відсотків і податків на $12,5 млрд.

Ford: що відомо

Ford - американська автомобілебудівна компанія, виробник автомобілів під маркою Ford.

Четвертий у світі виробник автомобілів за обсягом випуску За весь період існування; в даний час - третій на ринку США після GM і Toyota, і другий в Європі після Volkswagen.

У лютому 2021 року компанія Ford заявила, що має намір до 2030 року продавати в Європі тільки електромобілі.

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Автор: Олена Коваленко