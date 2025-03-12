Гелікоптер Н140 оснащується двома турбовальними двигунами Safran Arrius 2E.

Компанія Airbus Helicopters представила новий легкий гелікоптер тритонного класу Н140. Офіційна презентація була проведена на виставці вертолітної індустрії VERTICON 2025 у Далласі (США). Про це повідомляється на сайті Airbus.

"‎Презентація нового гелікоптера в сегменті легких двомоторних вертольотів є підтвердженням нашого прагнення задовольняти зростаючі вимоги клієнтів, використовуючи наші дослідницько-технічні програми, такі як Bluecopter"‎, - заявив генеральний директор Airbus Helicopters Бруно Івен.

Новий гелікоптер можна буде використовувати для екстреної медичної допомоги, пасажирських перевезень, а також як транспорт у сфері приватної і бізнес-авіації.

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Конструктивно Н140 є розвитком моделі Н135 - доволі відомого багатоцільового легкого вертольоту. Н140 оснащується двома турбовальними двигунами Safran Arrius 2E потужністю по 700 к. с.

П'ятилопатевий несучий гвинт запозичений від моделі Н145. Хвостовий 10-лопатевий гвинт виконаний за схемою "фенестрон" (закритий рульовий гвинт). Максимальна злітна вага H140 становить 3175 кг. У пасажирській версії Н140 може вміщувати шістьох пасажирів.

Запуск серійного виробництва гелікоптера для сегмента екстреної медичної допомоги планується на 2028 рік.

Новинки зі світу гелікоптерів

В минулому році було опубліковано перші зображення нового російського гелікоптера, який отримав позначення НВ.17.

Передбачається, що він буде гелікоптером середнього класу, який отримає "‎сучасне радіоелектронне обладнання"‎. Перший політ машина повинна здійснити у 2027 році.

Також нагадаємо, що в минулому році здійснив перший політ модернізований російський гелікоптер Мі-34М1. В широкому сенсі він став реінкарнацією старого радянського Мі-34, який вперше піднявся в небо у 1986 році.

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