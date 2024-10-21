Машина являє собою реінкарнацію старого радянського Мі-34, який вперше піднявся в небо у 1986 році.

15 жовтня на аеродромі в підмосковному Томіліно здійснив перший політ у режимі висіння перший дослідний зразок легкого гелікоптера Мі-34М1, оснащеного турбовальним двигуном ВК-650В виробництва компанії АО "‎ОДК-Климов"‎.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Цікаво, що офіційно про програму гелікоптера Мі-34М1 та початок його льотних випробувань не повідомляли, хоча раніше вже фігурувала інформація щодо планів на цей вертоліт.

Льотний дослідний зразок Мі-34М1 був переобладнаний з дослідного зразка модернізованого гелікоптера Мі-34С1 з поршневим двигуном М9ФВ, проект якого росіяни раніше закрили. В широкому ж сенсі Мі-34М1 являє собою реінкарнацію старого радянського Мі-34, який вперше піднявся в небо ще у 1986-му.

Гелікоптер розробляли за замовленням оборонно-патріотичної організації ДТСААФ як легкий навчально-спортивний вертоліт для заміни вертольотів Мі-1 та Мі-2.

За даними з відкритих джерел усього було побудовано близько 30 таких гелікоптерів.

Російські гелікоптери – що цікавого

Раніше західні експерти прийшли до висновку, що російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" стали головною перешкодою на шляху українського контрнаступу 2023 року.

Як розповів журналістам один з українських військових, росіяни могли атакувати з гелікоптерів на відстані 8 км, а українським бійцям було нічого їм протиставити на такій відстані.

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