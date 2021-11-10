В Україні закінчується пільговий період на розмитнення авто на єврономерах, з 11 листопада їх власників знову почнуть штрафувати.

Голова податкового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев попередив власників авто на єврономерах, що пільговий період для розмитнення транспорту закінчився.

Про це він написав у Telegram.

Він уточнив, що відтепер ніяких відстрочок для цих водіїв не буде.

Гетманцев додав, що за період розмитнення автомобілів до бюджету надійшло 2,9 мільярда гривень.

Читайте також"Репресивні норми": експерт розповів, що робити "євробляхерам" після закінчення дії пільг (відео)"Питання з євробляхерами вирішене. Станом на 9 листопада понад 83 тисячі автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 29, мільярда гривень. Більше ніяких відстрочок / пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх. Прошу Національну поліцію ухвалювати заходи про недопуск проїзду євроблях вулицями і дорогами нашої країни", – написав нардеп.

Розмитнення авто в Україні 2021

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".

Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО / ООС зможуть використовувати таку можливість протягом 270 днів.

Автор: Яна Ставська