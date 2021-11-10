Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів / УНІАН

Голова податкового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев попередив власників авто на єврономерах, що пільговий період для розмитнення транспорту закінчився.

Про це він написав у Telegram.

Він уточнив, що відтепер ніяких відстрочок для цих водіїв не буде.

Гетманцев додав, що за період розмитнення автомобілів до бюджету надійшло 2,9 мільярда гривень.

Читайте також"Репресивні норми": експерт розповів, що робити "євробляхерам" після закінчення дії пільг (відео)"Питання з євробляхерами вирішене. Станом на 9 листопада понад 83 тисячі автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 29, мільярда гривень. Більше ніяких відстрочок / пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх. Прошу Національну поліцію ухвалювати заходи про недопуск проїзду євроблях вулицями і дорогами нашої країни", – написав нардеп.

Розмитнення авто в Україні 2021

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".

Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО / ООС зможуть використовувати таку можливість протягом 270 днів.

Автор: Яна Ставська