На Херсонщині в селі Давидів Брід відновили проїзд мостом.

У Херсонській області відновили проїзд мостом, який зруйнували російські окупанти.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, відновлений міст знаходиться в селі Давидів Брід.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно із ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом на автомобільній дорозі місцевого значення Кочубеївка - Давидів Брід", - зазначив він.

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За словами голови Херсонської ОВА, відтепер рух автомобільного транспорту по мосту відкритий.

Ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Міноборони РФ повідомили, що російські війска залишають Херсон та правобережжя області. 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго. Також вони підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати у житлові будинки. 3 грудня Херсон залишився без світла через черговий обстріл російських окупантів. Вони регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини після того, як ЗСУ змусили їх покинути ці території.

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