У Херсонській області відновили проїзд мостом, який зруйнували російські окупанти.
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, відновлений міст знаходиться в селі Давидів Брід.
"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно із ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом на автомобільній дорозі місцевого значення Кочубеївка - Давидів Брід", - зазначив він.
За словами голови Херсонської ОВА, відтепер рух автомобільного транспорту по мосту відкритий.
Ситуація в Херсоні
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Міноборони РФ повідомили, що російські війска залишають Херсон та правобережжя області. 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.
Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго. Також вони підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.
26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати у житлові будинки. 3 грудня Херсон залишився без світла через черговий обстріл російських окупантів. Вони регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини після того, як ЗСУ змусили їх покинути ці території.