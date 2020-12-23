Законопроект вводить поняття "менеджер перевезень" і визначає вимоги до такої особи в частині отримання свідоцтва професійної компетентності.

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни в ряді законів України, що передбачає приведення правил ліцензування на автомобільному транспорті у відповідність з європейськими стандартами.

Відповідний законопроект уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожВ Україні подорожчає проїзд у маршрутках та автобусах: де ціни зростуть найбільше

Зокрема, законопроект пропонує визначити особливості ліцензування відповідно до положень Регламенту ЄС 1071/2009, який запроваджує загальні правила щодо умов допуску до професії автомобільних перевізників, а також передбачає умови держреєстрації перевізника як суб'єкта господарювання та реєстрації його офісу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект вводить поняття "менеджер перевезень" для позначення людини, відповідальної за перевезення вантажів, пасажирів, а також визначає вимоги до такої особи в частині отримання свідоцтва професійної компетентності.

Законопроект також впроваджує механізм підтвердження бездоганної ділової репутації перевізника.

Крім цього, законопроект передбачає створення єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Хронологія подій

13 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення винуватців смертельних ДТП.

У серпні Міністерство інфраструктури запустило на сервісі відкритих даних транспортної галузі розділ, який містить актуальну інформацію щодо підвищення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

21 жовтня Кабінет міністрів прийняв стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року.

1 грудня 2020 року Міністерство інфраструктури у 2021 році заявило про те, що планує ввести обов'язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжить розвивати сучасну інфраструктуру безпеки на дорогах.

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2021 року експериментальний проект онлайн-замовлення бланків дозволів на проїзд територіями іноземних держав при здійсненні вантажних автоперевезень у міжнародному сполученні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець