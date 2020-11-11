Реалізація програми повинна допомогти створити нові Авіаційні технології.

Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Відповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Як сказано в пояснювальній записці до документа, орієнтовний обсяг фінансування програми становить 40 млрд грн, з яких 20 млрд грн буде направлено з державного бюджету, а решту коштів - з інших джерел. Реалізація програми дозволить зберегти близько 50 тисяч робочих місць і створити ще 6000 нових.

Серед очікуваних результатів програми також називають розробку нових транспортних літаків, вертольотів, безпілотників, а також модернізацію вже існуючих.

Крім того, реалізація програми має допомогти створити нові авіаційні технології, обладнання та матеріали, які використовуються в серійному виробництві літаків, двигунів та іншої авіаційної техніки, а обсяг реалізованої продукції галузі може скласти 300-350 млрд грн.

Хронологія подій

У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував створення державної аерокосмічної холдингової компанії, до якої увійдуть підприємства Державного космічного агентства та авіаційні підприємства.

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Автор: Дмитро Шварц