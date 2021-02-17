Постанова також забезпечує відображення отриманого посвідчення в мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія».

Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про процедуру отримання водійських прав через мобільний додаток і портал державних послуг "Дія".

"Для цього потрібно буде просто авторизуватися в додатку і запустити функцію зміни посвідчення... Після цього вже можна забрати посвідчення фізично в сервісному центрі МВС", - сказав Федеров. Постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з пояснювальною запискою, постанова також забезпечує відображення отриманого посвідчення в мобільному додатку для оцифрованих документів "Дія".

Федоров також додав, що Мінцифри зараз активно працює з МОЗ над можливістю оцифровки довідок про стан здоров'я, які необхідні водіям.

Що цьому передувало

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, якими впроваджується можливість отримання послуги з обміну або замовлення водійських прав через Мобільний додаток та портал державних послуг "Дія".

17 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні незабаром стане можливим замовити або відновити водійське посвідчення в режимі онлайн.

16 лютого 2021 року Міністерство цифрової трансформації повідомило, що прийнятий Верховною Радою в лютому закон про посилення відповідальності за порушення ПДР і керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння прирівнює цифрові водійські права, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та автостраховку в мобільному додатку "Дія" до паперових аналогів цих документів.

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0". Оновлена версія додатка містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорту та Автострахування, які були ще в старій версії. Також мобільний додаток відображає актуальне місце реєстрації проживання згідно з паспортом або свідоцтвом про народження.

Крім того, за допомогою оновленого додатка можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги по виконавчому провадженню щодо фізособи-боржника, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію.

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Автор: Павло Степанець