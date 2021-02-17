За словами Шмигаля, Кабмін ухвалив необхідні рішення.

В Україні незабаром стане можливим замовити або відновити водійське посвідчення в режимі онлайн.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, це передбачено відповідною постановою, яку сьогодні ухвалив уряд. Він уточнив, що таку послугу можна буде отримати через застосунок "Дія" або Єдиний веб-портал електронних послуг.

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Шмигаль також повідомив, що другим рішенням Кабмін пропонує запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах. У підсумку можна буде отримати там номерні знаки й техпаспорт.

"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг", - заявив прем'єр.

Напередодні Верховна Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення до паперових.

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Автор: Юрій Годован