В Україні незабаром стане можливим замовити або відновити водійське посвідчення в режимі онлайн.
Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, це передбачено відповідною постановою, яку сьогодні ухвалив уряд. Він уточнив, що таку послугу можна буде отримати через застосунок "Дія" або Єдиний веб-портал електронних послуг.
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Шмигаль також повідомив, що другим рішенням Кабмін пропонує запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах. У підсумку можна буде отримати там номерні знаки й техпаспорт.
"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг", - заявив прем'єр.
Напередодні Верховна Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення до паперових.
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