Експерти відзначили, що Київ залишається однією зі світових столиць, яка найбільше відкрита для шерінга самокатів, машин та житла.

Київ вже другий рік поспіль увійшов до ТОП-10 світових столиць за рівнем розвитку економіки спільного користування (шерінгової економіки).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила менеджер з досліджень Consumer Choice Center і автор індексу шерінгової економіки Марія Цапля.

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Вона зазначила, що індекс показує наявність різних типів шерінга - шерінг машин (Uber, Bolt, Uklon), житла (Airbnb), електросамокатів тощо.

Що таке шерінг:

Суть шерінга - дати можливість користувачеві орендувати щось не від офіційної компанії, а через певну платформу або додаток в іншого користувача, який хоче поділитися тим чи іншим ресурсом.

"Були проаналізовані найбільші 50 міст світу, такі як Париж, Берлін, Нью-Йорк, і українська столиця вдруге потрапила в ТОП-10. Як показав Індекс, Київ є досить відкритим для шерінга містом, сервісів багато, і вони доступні. До того ж у нас немає обмежень – наприклад, коли водієві потрібно отримувати від органів влади спеціальний дозвіл, щоб підвезти користувача", – розповіла Цапля.

За індексом шерінгової економіки, Київ набрав 95 балів зі 100 можливих і опинився поруч з такими містами, як Рига, Вільнюс, Варшава і Сан-Паулу. Трохи менше балів набрали Мехіко, Осло та Стокгольм, а лідерами рейтингу виявилися Таллінн і Тбілісі.

"Головне питання - чи буде ця тенденція зберігатися і чи залишиться Київ таким же відкритим містом, де все працює на довірі? Бачимо, ще тенденції в Європі та в цілому у світі не дуже втішні, оскільки уряди починають вводити різні регулювання, податки, намагаючись цю економіку придавити", - додала аналітик.

Як розповіла голова громадської організації "Велодень" Ганна Даниленко, останнім часом серед українців зростає попит на шерінгові електросамокати. Попри те, що законодавства для регулювання цього бізнесу поки немає, компанії разом з місцевою владою погоджують правила гри, щоб забезпечити безпеку пересування і користувачам, і пішоходам.

"Це новий транспорт, який ніяк не регулюється в законодавчому праві, тому бізнес почав заходити на ринок з власними правилами. Зараз же кілька компаній-прокатів підписали з владою Києва меморандум, в якому прописано – де можна їздити таким транспортом, де його залишати, які є обмеження по швидкості. Як на мене, це дуже хороший приклад того, як місто починає розв'язувати проблеми разом з усіма зацікавленими, поки немає регулювання на національному рівні", – вважає вона.

На думку експерта з транспортного планування і моделювання, директора компанії "А+С Україна" Дмитра Беспалова, шерінг машин може допомогти у розв'язанні проблем з пробками в Києві. "Київські водії проводять 8,5 днів на рік у заторах. Разом з тим один прокатний автомобіль може обслуговувати 10 київських сімей замість однієї. Уявіть собі Київ, де в день їздять не 900 тисяч активних автомобілів, а лише 300 тисяч", - підкреслив Беспалов.

Окремо експерт підкреслив, що Україні дуже важливо розвивати та громадський транспорт, який теж вважається шерінговим. На його думку, навіть зі збільшенням кількості електросамокатів такому великому і щільному місту, як Київ, не обійтися без громадського транспорту.

Автор: Ганна Нагорна